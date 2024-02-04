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        Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmete açılan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasında ilk yolcuları karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 00:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 01:04
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        Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmete açılan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasında ilk yolcuları karşıladı.

        Terminal binasının ilk misafirleri, İstanbul Sabiha Gökçen-Kayseri seferini yapan AnadoluJet'in 7296 sefer sayılı uçağının yolcuları oldu.

        Binada inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, burada yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, terminal binasının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla yapılan, modern, günümüz şartlarına uygun bir terminal binası oldu, şehrimize yakıştı. Bu havalimanı hem Kapadokya'ya hem Erciyes'e hem de kültürün ve gastronominin kenti Kayseri'ye hizmet verecek. Havalimanımızın, bu terminal binası yapılmadan önce yaklaşık 2 milyon 350 bin yolcu kapasitesi vardı. Yeni terminal binasıyla bu sayı 6 milyona, hatta zorlanırsa 8 milyona erişecek." diye konuştu.

        Büyükkılıç, terminal binasına gelen ilk yolculara çikolata ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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