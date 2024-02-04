Erciyes'te jandarma yarıyıl tatilinde 850 turistin yardımına koştu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 giriş kapısı, toplam 112 kilometre uzunluğunda pisti, 41 pist alanı ve 19 mekanik tesisi bulunan Erciyes, yarıyıl tatilinde ziyaretçiler tarafından tercih edildi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te jandarmanın, yarıyıl tatili boyunca pistlerde yaralanma, kaybolma, mahsur kalma gibi çeşitli olaylarla karşılaşan 850 turiste yardım ettiği bildirildi.

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