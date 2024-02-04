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        Erciyes'te jandarma yarıyıl tatilinde 850 turistin yardımına koştu

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te jandarmanın, yarıyıl tatili boyunca pistlerde yaralanma, kaybolma, mahsur kalma gibi çeşitli olaylarla karşılaşan 850 turiste yardım ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:53 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:53
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        Erciyes'te jandarma yarıyıl tatilinde 850 turistin yardımına koştu
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te jandarmanın, yarıyıl tatili boyunca pistlerde yaralanma, kaybolma, mahsur kalma gibi çeşitli olaylarla karşılaşan 850 turiste yardım ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 giriş kapısı, toplam 112 kilometre uzunluğunda pisti, 41 pist alanı ve 19 mekanik tesisi bulunan Erciyes, yarıyıl tatilinde ziyaretçiler tarafından tercih edildi.

        15 günlük yarıyıl tatilinde Erciyes'e yaklaşık 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi.

        Jandarma, tatil boyunca, pistlerde yaralanan, kaybolan, mahsur kalan, eşyalarını kaybeden ve asayiş olaylarıyla karşılaşan 850 kişiye yardım etmek amacıyla olaylara müdahalede bulundu.

        Yaralı ve mahsur kalan vatandaşlar, kar motorlarıyla bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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