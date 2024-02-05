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        Kayseri'de tabancayla vurulan öğretmen yaralandı

        Kayseri'de okulda tabancayla vurulan öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:08
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        Kayseri'de tabancayla vurulan öğretmen yaralandı
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        Kayseri'de okulda tabancayla vurulan öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.

        İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı öğretmen, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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