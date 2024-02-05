Kayseri'de tabancayla vurulan öğretmen yaralandı

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.

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