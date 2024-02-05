Kayseri'de tabancayla vurulan öğretmen yaralandı
Kayseri'de okulda tabancayla vurulan öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de okulda tabancayla vurulan öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğretmen, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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