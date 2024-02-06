Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de dün, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan ve kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran Azim Deniz, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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