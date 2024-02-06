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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Motosikletli kuryeler topladıkları oyuncakları Hatay'daki depremzede çocuklara götürdü

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Mahsun Karagöz ve Taşkın İlbay, depremzede çocuklar için topladıkları oyuncakları Hatay'a götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:38
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Motosikletli kuryeler topladıkları oyuncakları Hatay'daki depremzede çocuklara götürdü
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Mahsun Karagöz ve Taşkın İlbay, depremzede çocuklar için topladıkları oyuncakları Hatay'a götürdü.

        Motosikletli Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Karagöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için hayırseverlerden oyuncak toplamaya başladı.

        Karagöz, oyuncakların fazla olması dolayısıyla arkadaşı Taşkın İlbay'dan destek istedi. İki kurye, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen kargolarla ve elden teslim aldıkları oyuncakları torbalarla motosikletlerine yerleştirdikten sonra Hatay'a hareket etti.

        6 Şubat depremlerinin 1. yılında Hatay'a ulaşan Karagöz ve İlbay, oyuncakları depremzede çocuklara dağıtacak.

        Mahsun Karagöz, AA muhabirine, geçen yıl 23 bin oyuncak topladığını söyledi.

        Çocukları oyuncakla buluşturacağı için mutlu olduğunu dile getiren Karagöz, şöyle devam etti:

        "Depremde arama kurtarma çalışmalarında kaza geçirdim. Eve geldiğimde dayanamadım, alçımı söktüm ve ne yapabilirim diye düşündüm. Motosikletime oyuncak yükleyip götürebilirim dedim. Tahta bacak gösterileri de yapıyorum. Geçen yıl 23 bine yakın oyuncak toplayıp götürdüm ayrıca ateş gösterileri ve çocuklara balon eğlenceleri yaptım. Geleceğimiz çocuklara en ufak bir tebessüm bile yeter. Bir oyuncak, bir mutluluk. İyilik yap, iyilik gör."

        - "Bin oyuncakla yola çıkıyoruz"

        Çocukların tepkilerinin çok güzel olduğunu anlatan Karagöz, "Allah'ın izniyle bin oyuncakla yola çıkıyoruz. Orada elimden geldiğince kardeşlerimin yüzünü güldürmeye devam edeceğim. Bir paket sigaraya bir oyuncak alabiliyorsunuz." dedi.

        Karagöz, hayırsever eczacı Hakan Güzel'e oyuncakların toplanmasına sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür etti.

        Motosikletli kurye Taşkın İlbay da depremzede çocuklara oyuncak götürmek için Karagöz'ün kendisini davet ettiğini söyledi.

        Karagöz'ün geçen yıl tek başına yola çıktığını anlatan İlbay, "Onunla birlikte yolculuğa çıkacağız. Çocukları sevindirmek her şeyden güzeldir. Çocuklar için her şey yapılır. Bir nebze de olsa oyuncaklarla mutlu edeceğiz." diye konuştu.

        Oyuncakların toplanmasına destek olan Yetim Yürekler Gülsün Derneği Başkanı Güray Hasçizmeci ise "Öncelikle Mahsun kardeşimden Allah razı olsun. Çocuklara o günü iki dakika bile olsa unutturmaya çalışıyor. Biz onunla beraber hayır işlerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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