KTO Başkanı Gülsoy, reel sektörün sorunlarını Bakan Bolat'a iletti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'nda sektörün beklenti, sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB'un ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Gülsoy, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekerek İslam dünyasının huzur içinde ramazan ayını karşılaması için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını aktaran Gülsoy, "Ekonomi yönetimimizin enflasyonu düşürme hedefiyle uygulamaya koyduğu parasal sıkılaştırma politikalarının, belirgin bir yavaşlamaya yol açacağını görüyoruz. Bu süreci, ülke olarak ekonomide iyi günler görebilmek için yaşamamız gereken geçici bir zorluk olarak değerlendiriyor. Hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekstilden ayakkabıya, nakliyeden inşaata kadar tüm sektörlerin nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Gülsoy, "Çocuklarımızı reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimi bazı avantajlarla desteklememiz gerekiyor. Bunlardan biri meslek lisesi mezunlarının, ücretsiz bir şekilde bedelli askerlik yapması veya askerlikten muaf tutulmasının sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, yerli ve milli üretimin, katma değerli üretimin desteklenmesi, tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya, beyaz eşya, konfeksiyon, triko, hazır giyim, hırdavat malzemesi, akü, oto lastiği ve oyuncakların zincir mağazalarda satılmasının engellenmesi, zincir mağazaların pazar günleri, dini ve milli bayramlarda kapalı olması, diğer günlerde de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olması, bu mağazalarda indirimlerin belirli sürelerde ve sadece belli şubelerde yapılması, KDV iadelerinde yaşanılan sıkıntıların giderilmesi gibi konuları da dile getirdi.