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        GÜNCELLEME - Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:46
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Gazeteci Azim Deniz'i Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında silahla yaraladıktan sonra kaçan A.T, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

        A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kayseri'de dün, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan ve kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran Azim Deniz, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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