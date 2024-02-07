Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.
Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 35 ekip ve 100 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında 1 yıl ile 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
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