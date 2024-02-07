Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 35 ekip ve 100 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında 1 yıl ile 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu: İhmaller zinciri!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı (2)
        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
        Tarım işçisinin ölümüne neden olan ağabey-kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis
        Tarım işçisinin ölümüne neden olan ağabey-kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis
        Kayseri'deki cinayet davasında iki kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis cezası
        Kayseri'deki cinayet davasında iki kardeşe 14 yıl 7'şer ay hapis cezası
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı
        Kayseri'de bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 gözaltı