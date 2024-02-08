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        Kayseri Model Fabrika, Samsun ve İstanbul'da model fabrika kuracak

        Kayseri Model Fabrika, Samsun ve İstanbul'daki model fabrikaların kurulumunu yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:39
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        Kayseri Model Fabrika, Samsun ve İstanbul'da model fabrika kuracak
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        Kayseri Model Fabrika, Samsun ve İstanbul'daki model fabrikaların kurulumunu yapacak.

        Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KAYSO, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika (KMF), Samsun Model Fabrika ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika'nın kurulumunu üstlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Model Fabrika'nın Türkiye’nin en başarılı model fabrikalarından biri olduğunu, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Sivas, Samsun, İstanbul ve Trabzon'daki firmalara da hizmet verdiğini belirtti.

        Hizmet verdikleri firmalarda dikkati çekici üretim artışları yaşandığını aktaran Büyüksimitci, "Kurulduğu günden 2024 yılı şubat ayına kadarki dönemde '110. Öğren Dönüş' projesine ulaşan KMF, 2023 sonu itibarıyla bunlardan 90'ını tamamlamış durumda. Söz konusu projelerde seçili ürün gurubunda günlük üretim artışlarında yüzde 30 ile yüzde 240 arasında iyileşmeler sağlandığını gördük. Projeden memnun kalıp bizimle ikinci ve üçüncü kez sözleşme imzalayan kurumlarımız var. İnşallah yakın zamanda üyelerimize dijital dönüşüm konusunda da her türlü desteği vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Rekabette avantaj sağlamak adına firmaların verimlilik problemlerini çözmeleri gerektiğine işaret eden Büyüksimitci, "Yapmamız gereken, odaklanmamız gereken çok iş var. İhracatta bizi zorlayacak sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusu var. En önemlisi de firmalarımızda ciddi verimlilik problemi var. Daha verimli çalışabilmek için yol ve yöntemler geliştirmeliyiz, sistem kurmalıyız. Bunun için de Kayseri Model Fabrikamızdan hizmet almakta büyük fayda olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyüksimitci, Kayseri Model Fabrika'nın hizmetlerini daha yakından tanımaları için, sanayicileri 20 Şubat'ta Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek Öğren Dönüş Projeleri 8. lansmanına katılmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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