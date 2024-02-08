Mondihome Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın Frosinone takımında forma giyen Faslı santrfor Mehdi Bourabia, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın Haitili forveti Duckens Nazon ve son olarak VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda yer alan Özbek orta saha Otabek Shukurov ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

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