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        Kayserispor'da transfer tahtası açıldı

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün transfer yapmasına engel olan borçlarının ödendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:57
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        Kayserispor'da transfer tahtası açıldı
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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün transfer yapmasına engel olan borçlarının ödendiğini bildirdi.

        Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında takıma yeni oyuncu katabilmesi için 6 dosyaya ilişkin borçları ödediklerini söyledi.

        Kayserispor'un hak ettiği yere gelebilmesi için gece, gündüz çalıştıklarını belirten Çamlı, "Son bir hafta içinde FIFA'daki 6 dosyayı kapatabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Bunların içinde Bernard Mensah ilgili dosya, Rio Ave ve Boavista Kulübü dosyası ve FIFA'dan tarafından usulsüz işlemlerden dolayı verilen bir ceza dosyası vardı. Önceki gün Denis Alibec dosyasını kapattık. Bugün de Kayserispor'a büyük yük olan Andrea Bertolacci dosyasıyla ilgili ödememizi yaptık. Bu dosyalar için yaklaşık 5 milyon avro ödeme yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Çamlı, anlaşmaya vardıkları İtalya'nın Frosinone takımında forma giyen Faslı santrfor Mehdi Bourabia, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın Haitili forveti Duckens Nazon ve son olarak VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda yer alan Özbek orta saha Otabek Shukurov​​​​​​​​​​​​​​ ile yarın sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

        Kayserispor taraftarına da çağrıda bulunan Çamlı, "Taraftarımız gönlünü ferah tutsun. Bu kulübün başarısı için uykusuz kalan çok insan var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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