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        Büyükkılıç'a Türkiye Motosiklet Federasyonundan ziyaret

        Türkiye Motosiklet Federasyonu üyesi Mahmut Nedim Akülke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himaye beratını takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:29
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        Büyükkılıç'a Türkiye Motosiklet Federasyonundan ziyaret
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        Türkiye Motosiklet Federasyonu üyesi Mahmut Nedim Akülke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himaye beratını takdim etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akülke, 8-10 Mart'taki şampiyona dolayısıyla Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Burada konuşan Büyükkılıç, Erciyes'te uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirileceğini anımsatan Büyükkılıç, "Erciyes bizim gözbebeğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi ayrıca onurlandırdı. İnşallah ülkemize yakışır bir organizasyon yapacağız. Spor turizminde iddiamızı bu vesileyle tescil ettirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette Akülke, Büyükkılıç'a Cumhurbaşkanlığı himaye beratını takdim etti.

        Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez Erciyes'te yapılacak.

        FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek.

        Şampiyonanın yanında ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup ile 50'den fazla sporcu aynı pistlerde farklı bir heyecan oluşturacak.

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