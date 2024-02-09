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        Türk Sanat Müziği Kent Korosu Kayseri'de sahne alacak

        Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:26
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        Türk Sanat Müziği Kent Korosu Kayseri'de sahne alacak
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        Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konser Mustafa Uyan'ın şefliğinde 10 Şubat Cumartesi İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Türk Sanat Müziği Kent Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirileceği konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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