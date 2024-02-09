Türk Sanat Müziği Kent Korosu Kayseri'de sahne alacak

Türk Sanat Müziği Kent Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirileceği konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konser Mustafa Uyan'ın şefliğinde 10 Şubat Cumartesi İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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