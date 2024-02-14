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        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:39
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        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.A'nın üst aramasında 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, polisten kaçan şüphelinin kovalamaca sonucu yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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