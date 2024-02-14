Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri pastırması AB tescili yolunda

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusuna ilişkin kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri pastırması AB tescili yolunda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusuna ilişkin kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde de koruma altına alınması adına yaptıkları başvurunun AB Resmi Gazetesi'nde yayımladığını, kentin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde de koruma altına alınacak olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Sevdalısı olduğumuz bu şehrin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden değerli hemşehrilerimle bu güzel haberi paylaşmaktan son derece mutluyum. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Anavatanı Kayseri olan pastırmamız, AB tarafından mahreç işareti Protected Geographical İndication-PGI olarak kaydedilip, Avrupa Birliğinde koruma altına alınacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üre...
        Kayak tutkunu akademisyen, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu firmada snowboard üre...
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Filistin için ateşkes çağrıs...
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Filistin için ateşkes çağrıs...
        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
        Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni yıldızı Hamby, lige hızlı başladı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 k...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 k...