Kayseri'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı göçük meydana geldi.
Göçük esnasında yaralanan Ü.U, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.