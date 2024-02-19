Kayseri'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı göçük meydana geldi.

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