Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda PYD/YPG üyesi bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda PYD/YPG üyesi bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 zanlının yakalanması amacıyla Kocasinan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan yabancı uyruklu 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.
Dijital materyallere el konulan operasyonda, adreste bulunmayan 2 şüphelinin saklandığı iller belirlenerek ilgili makamlara bilgi verildi.
Ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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