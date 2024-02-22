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        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda PYD/YPG üyesi bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:39
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        Kayseri'de terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda PYD/YPG üyesi bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 zanlının yakalanması amacıyla Kocasinan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan yabancı uyruklu 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

        Dijital materyallere el konulan operasyonda, adreste bulunmayan 2 şüphelinin saklandığı iller belirlenerek ilgili makamlara bilgi verildi.

        Ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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