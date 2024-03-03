Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, okul inşaatını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli bireyler için yaptırılan okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahievran Mahallesi'nde inşa edilen okulu inceleyen Çolakbayrakdar, dezavantajlı grupların hayata daha fazla katılması için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, engelli çocukların aileleriyle yeni eğitim yuvasında daha mutlu olacaklarını aktardı.

Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Geçtiğimiz yılın sonunda başladığımız okulda, planladığımız program dahilinde bu yıl hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Engelli yavrularımızın özellikle aileleriyle bir eğitim programı dahilinde yer alması ayrı bir öneme sahip. Bu okulun özellikle tematik önemi de var. Bütün engelli gruplar, kadın, erkek, genç ve yaşlı dezavantajlı kardeşlerimizi sosyal hayatın içerisine dahil etmek ve eğitim alabilmelerine fırsat sunabilmek adına yapılacak olan bir mekandır." ifadelerini kullandı.​​​​​​​