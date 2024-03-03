Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, okul inşaatını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli bireyler için yaptırılan okul inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, okul inşaatını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli bireyler için yaptırılan okul inşaatında incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahievran Mahallesi'nde inşa edilen okulu inceleyen Çolakbayrakdar, dezavantajlı grupların hayata daha fazla katılması için gayret sarf ettiklerini belirtti.

        Çolakbayrakdar, engelli çocukların aileleriyle yeni eğitim yuvasında daha mutlu olacaklarını aktardı.

        Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Geçtiğimiz yılın sonunda başladığımız okulda, planladığımız program dahilinde bu yıl hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Engelli yavrularımızın özellikle aileleriyle bir eğitim programı dahilinde yer alması ayrı bir öneme sahip. Bu okulun özellikle tematik önemi de var. Bütün engelli gruplar, kadın, erkek, genç ve yaşlı dezavantajlı kardeşlerimizi sosyal hayatın içerisine dahil etmek ve eğitim alabilmelerine fırsat sunabilmek adına yapılacak olan bir mekandır." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Yaklaşık 700 yıllık Köşk Medrese kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vere...
        Yaklaşık 700 yıllık Köşk Medrese kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vere...
        İHH Genel Başkanı Yıldırım Kayseri'de Yetim Dayanışma Gecesi'ne katıldı
        İHH Genel Başkanı Yıldırım Kayseri'de Yetim Dayanışma Gecesi'ne katıldı
        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi bir konferans düzenledi
        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi bir konferans düzenledi
        Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları teşkilatlarla buluş...
        Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları teşkilatlarla buluş...
        Talas'ta Ahmet Gönen Lisesi'nin temeli atıldı
        Talas'ta Ahmet Gönen Lisesi'nin temeli atıldı
        Cumhur İttifakı Özvatan'da aday tanıtım toplantısı düzenledi
        Cumhur İttifakı Özvatan'da aday tanıtım toplantısı düzenledi