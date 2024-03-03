Kayseri'de kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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