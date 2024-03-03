Kayseri'de kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü
Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti.
Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.T'nin üzerinden geçti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
S.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
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