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        Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim sergisi açıldı

        Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:31
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        Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim sergisi açıldı
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        Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Arkeoloji Müzesi'ndeki açılışa, Vali Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve davetliler katıldı.

        Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, böyle bir serginin Kayseri'de açılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

        Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, şöyle konuştu:

        "Türk milleti, farklı coğrafyalarda da olsa kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bulunduğumuz, hüküm sürdüğümüz, yer aldığımız bütün coğrafyalarda iz ve eserler bırakıp varlığını orada hissettirmiş büyük bir millettir. Kayseri'de bunların olması önemli. Kayseri milli değerlerine, milletinin değerlerine çok bağlı, bunu takip ve merak eden bir şehir. Birçok Türk boyunun yaşadığı Kayseri'de bu serginin olması anlamlı."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun da sergideki fotoğrafların ilk defa gün yüzüne çıktığını dile getirdi.

        Serginin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında yer alan 1912-1913 yıllarında Türk coğrafyasındaki çeşitli noktalardan çekilmiş fotoğraflardan oluştuğunu anlatan Dursun, "Bunlar ilk defa burada gün yüzüne çıkacak. Çok önemli ve değerli. Burada uzmanlarımız var, fotoğraflarla ilgili bizlere bilgi verecekler. Valimiz başta olmak üzere destekleri için Devlet Arşivleri Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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