Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de midyeye işlenen Atatürk portrelerinin sergisi açıldı

        Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de midyeye işlenen Atatürk portrelerinin sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından sergi açıldı.

        Erdem, Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki açılışta AA muhabirine, sergide yaklaşık 2,5 yılda tamamladığı 23 eserin yer aldığını söyledi.

        Kentte üçüncü sergisini üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirten Erdem, "Bu sanatı öğrenciler ve akademik çevre görsün istedim. Çünkü sıkıntımız, öğrenci bulamıyoruz. Ben bu sanatın son temsilcisiyim. Belki ilgili öğrenciler gelir diye sergiyi burada açtık."

        Eserlere ilişkin bilgi veren Erdem, şunları kaydetti:

        "İstiridye kabuklarını Endonezya, Tayland bölgelerinden ithal ediyoruz. Sedefin çok kırılgan, hassas özelliği olmasından dolayı çok zor bir sanat. Benim hazırladıklarım ise kesme sanatı. Bu en zor seviye. Çünkü ses titreşiminden dahi kırılabilecek kırılgan bir malzemeye sahip."

        Açılışın ardından öğrenci ve akademisyenler sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Gümrük Birliği ve vize açıklaması:
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Gümrük Birliği ve vize açıklaması:
        Kayseri'de "Özel Çocuklarımızla Hayatı Paylaşıyoruz" etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de "Özel Çocuklarımızla Hayatı Paylaşıyoruz" etkinliği düzenlendi
        Eniştesini vurup, otomobil ile üzerinden geçen şüpheli adliyede
        Eniştesini vurup, otomobil ile üzerinden geçen şüpheli adliyede
        Husumetli 2 esnaf arasında silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Husumetli 2 esnaf arasında silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim sergisi açıldı
        Kayseri'de "Türk Dünyası Fotoğraf" konulu resim sergisi açıldı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı