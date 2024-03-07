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        Litvanya'dan gelen heyet, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi

        Litvanya'dan gelen 15 kişilik heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:09
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        Litvanya'dan gelen heyet, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi
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        Litvanya'dan gelen 15 kişilik heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB projesi kapsamında Litvanya'nın Druskininkai Belediyesinden Kayseri'ye gelen heyet, merkezi gezerek Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'dan bilgi verdi.

        Druskininkai Belediyesi İdare Müdürü Vılma Jurgelevıcıene, merkezini gezmekten dolayı memnun olduklarını ve çok etkilediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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