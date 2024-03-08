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        Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:38
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        Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        K.Ş'nin kullandığı 38 KM 076 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye (70) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, kadın sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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