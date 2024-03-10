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        Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

        Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligi iyi bir yerde bitireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:47
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        Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçının ardından
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        Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligi iyi bir yerde bitireceklerini söyledi.

        Çamlı, Atakaş Hatayspor ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor'un sahada seyir zevki yüksek futbol sergilediği ifade etti.

        Alınan puanın kıymetli olduğunu dile getiren Çamlı, "Kayserispor teknik heyeti, futbolcuları işin bilincinde. Çok da iyi çalışıyorlar. Hafta boyu onlarla hep beraber oluyorum. Bugün de zaten o çalışmanın neticesinde koyduğu futbolu gördük. Yani futbolda bir maçta 6 top direkten dönebiliyor." dedi.

        Kendi sahalarında yenilmeme alışkanlığının önemine değinen Çamlı, hakem Halil Umut Meler'in iyi bir maç yönettiğine de dikkat çekerek şunları kaydetti:

        "Halil Umut Meler iyi bir hakem. Ekibi de iyi. Maç içinde bazen hata oluyor ama çok eleştirmek doğru değil. Ben böyle başladım ve böyle devam edeceğim. Hakemin hata yaptığı anlar oluyor. Artık bu hataları, hakemleri buralara atayan kurullar değerlendirecek. Bir hatası varsa da uyaracaklar ama iyi maç yönetti."

        Maçta birçok pozisyon yakaladıklarını anlatan Çamlı, şöyle devam etti:

        "Yakaladığımız 8 tane net pozisyon var, bunları atacaksın. Biz hakem falan konuşmayacağız. 1-2 metreden boş kaleye atamadığımız toplar var. Şimdi biz bunlara bakalım. Hakemle falan hiç uğraşmayalım. Biz kendi işimizi yaparsak hakemleri yönetenler, hakem atayan kurumlar da kendi işlerini rahat yapar. Onun için ben herkese teşekkür ediyorum. Neticesinde gönlümüz üç puan almak istiyordu ama ne yapalım. Bugün bize bir puan yazılmış. Bir puanla da yetineceğiz. Hayırlı olsun takımımıza, şehrimize. Sıkıntı edecek bir şey yok. Ligi iyi bir yerde bitireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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