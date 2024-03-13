Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı Şen Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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