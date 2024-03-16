Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Mahzen-9" operasyonlarında Kayseri'de yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 00:49 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mahzen-9" operasyonlarında Kayseri'de yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 'Yılan grubu'na yönelik operasyonda 23 şüpheli adliyede (2)
        Kayseri'de 'Yılan grubu'na yönelik operasyonda 23 şüpheli adliyede (2)
        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Kayseri'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi
        Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi
        Kocasinan Belediyesi astronomi köyü ve astropark projelerini yapacak
        Kocasinan Belediyesi astronomi köyü ve astropark projelerini yapacak
        Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi
        Ağaca çarpıp yanan otomobilin sürücüsü toprağa verildi