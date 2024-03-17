Kayseri'de korunma ve bakım altında bulunan çocuklar yardım kolisi dağıttı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, korunma ve bakım altında bulunan çocuklar, Kayseri Türk Kızılay Şubesi çalışanları ve gönüllüleriyle kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımı yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.