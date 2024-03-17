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        Kayseri'de korunma ve bakım altında bulunan çocuklar yardım kolisi dağıttı

        Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki kalan çocuklar, vatandaşlara ramazan yardım kolisi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:07
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        Kayseri'de korunma ve bakım altında bulunan çocuklar yardım kolisi dağıttı
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        Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki kalan çocuklar, vatandaşlara ramazan yardım kolisi dağıttı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, korunma ve bakım altında bulunan çocuklar, Kayseri Türk Kızılay Şubesi çalışanları ve gönüllüleriyle kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımı yaptı.

        Çocuklar, daha sonra yardım ettikleri ailelerle iftar açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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