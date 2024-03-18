Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yakalama kararı verdiği şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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