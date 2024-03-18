Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yakalama kararı verdiği şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

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