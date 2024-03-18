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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 23:29 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:29
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yakalama kararı verdiği şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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