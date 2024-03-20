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        Kayseri, büyükşehirler arasında en ucuz su kullanan iller arasında 2'nci sırada

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya önce yüzde 20, sonrasında da yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2'nci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:33
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        Kayseri, büyükşehirler arasında en ucuz su kullanan iller arasında 2'nci sırada
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya önce yüzde 20, sonrasında da yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2'nci sırada yer aldı.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayserililere her zaman en ucuz suyu ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak ilk sırada olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Tüm şartları zorlayarak suda yüzde 30 indirim yaptık. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık, yüzde 50 indirim oldu. Yılbaşındaki meclisimizde TEFE-TÜFE oranını sabitlemiştik. Gün, fedakarlık yapma, gayret etme ve enflasyonla mücadele etme günüdür. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Son aldığımız karar ile de tam yüzde 50 indirim yapmış olduk. Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında 29’uncu sıraya geriledi. Böylelikle 30 büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan 2'nci il olduk."

        Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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