Kayseri'de cezaevi ring aracı devrildi, 4 kişi yaralandı
Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu askeri personelin de aralarında bulunduğu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu askeri personelin de aralarında bulunduğu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinden Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki kapalı ceza infaz kurumuna mahkum taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 PB 262 resmi plakalı minibüs, İncesu ilçesi girişinde yol kenarına devrildi.
Kazada minibüsteki mahkumlar yara almazken askeri ve ceza infaz kurumunun 4 personeli yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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