Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Heyet, sanık hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı da getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık E.G'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para ceza verdi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.G. ve avukatı katıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadın sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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