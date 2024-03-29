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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadın sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:24
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadın sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.G. ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, uyuşturucu ticareti suçlamasını reddederek, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık E.G'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para ceza verdi.

        Heyet, sanık hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı da getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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