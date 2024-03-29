Yeşilhisar'a içme suyu için 6 milyon 850 bin liralık yatırım yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının sürdüğünü bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, altyapı yatırımlarının şehri sağlıklı şekilde geleceğe taşıyacak şekilde hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz ulaştırmak için yeterli bütçe ayırdıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti: