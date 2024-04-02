Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hayırseverlerin kurduğu ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların yaptıkları bağışlarla kurulan ASPİLSAN Enerji 43. yılını kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:10 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayırseverlerin kurduğu ASPİLSAN, 43 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların yaptıkları bağışlarla kurulan ASPİLSAN Enerji 43. yılını kutluyor.

        Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Nisan 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde temelleri atılan ASPİLSAN Enerji, 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyor.

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor.

        Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki AR-GE merkezlerinde ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerinde kritik savunma sistemleri de ASPİLSAN tarafından üretiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bugün ASPİLSAN Enerji ailesi olarak 43 yıldır ülkemizin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler üretmenin mutluluğu içindeyiz. 2022 yılında Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini Resmi Gazete'de yayınlanan proje bazlı devlet teşviki ile kuran ASPİLSAN Enerji'de ilk seri ürünümüz olan lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilleri üretilmektedir. ASPİLSAN, INR18650A28 pil hücresi yüksek deşarj hızı ve düşük sıcaklık performansı çalışabilme özellikleriyle dikkat çekmektedir. Lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilinin ülkemizde üretilmesi diğer alanlardaki teknolojilerimizin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır."

        - KAAN'ın bataryası ASPİLSAN Enerji'den

        Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın bataryasını da ürettiklerini vurgulayan Özdemir, "Ülkemizin beka projeleri kapsamında yer alan 5'inci nesil çok rollü savaş uçağımız KAAN’ın bataryalarını da tasarlayan ve üreten ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin savunma sanayi alanındaki kritik projelerinin batarya ve pil gereksinimlerini yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip durumdayız." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, batarya paketi ve Ni-Cd akü üretiminde telsiz bataryalarına, havacılık ve helikopter bataryalarından telekomünikasyon bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti.

        Hava ve uzay platformlarından deniz platformlarına kadar pek çok farklı sektör için batarya yaptıklarını vurgulayan Özdemir, çeşitli raylı sistem akülerini yerlileştirdiklerini de kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Akraba evliliğinde düşüş sürüyor
        Akraba evliliğinde düşüş sürüyor
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Öldürdüğü kuyumcuyu bagajda gezdirmişti! Kadın kimliğiyle yakalandı!
        Öldürdüğü kuyumcuyu bagajda gezdirmişti! Kadın kimliğiyle yakalandı!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor!
        Çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor!
        Trump mal varlıklarına el konulmasını önledi
        Trump mal varlıklarına el konulmasını önledi

        Benzer Haberler

        İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukata yeniden 15 yıl hapis
        İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukata yeniden 15 yıl hapis
        Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki kuryenin babası: 168 kilometre hızla...
        Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki kuryenin babası: 168 kilometre hızla...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki s...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki s...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri'de AK Parti'li Büyükkılıç başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 3 ilçe...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlend...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, seçim sonuçlarını değerlend...