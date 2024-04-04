Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İddiaya göre, Kocasinan İlçesi Erkilet Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde, 21 Ekim 2023'te, M.C.E. (17) ile M.K. (30) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Müşteki N.E. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorun sanık ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Pişmanım." dedi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K. maktul M.C.E'nin müşteki babası N.E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

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