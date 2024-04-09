İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kayseri Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri kolonya ve şekerleri şehit kabirlerine bıraktı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan, arife günü evladının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Bütün şehitlere minnettar olduklarını ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktaran Eraslan, "Onlar vatan ve bayrak için canlarını verdiler. Vatanlarını ve milletlerini korumak için şehit oldular. Oğlum da öyle. 5 yıl gazi olarak, 5 yıl sonra da şehit olarak beni onurlandırdı. Vatan sağ olsun, başka bir şey diyemiyoruz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 2 kızım 1 oğlum vardı onu da bu vatana feda ettim." diye konuştu.

Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk'ün babası Galip Türk, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi. Şehitliğe eşiyle birlikte geldiğini belirten Türk, "Burası bizim ikinci evimiz. Bir oğlum vardı, o da şehit oldu. Ne diyelim vatan sağ olsun. Bu vatan bizim. Başka gidecek bir yerimiz var mı? Yok." ifadesini kullandı. - Sivas Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü. Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. - Kırşehir Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi. Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit aileleri de mezarların başında dua etti. - Niğde Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı. Vali Çelik, şehit aileleriyle sohbet ederek başsağlığı diledi. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek dua okudu.