Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri, Sivas, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kayseri Kartal Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı şehit yakınları da yanlarında getirdikleri kolonya ve şekerleri şehit kabirlerine bıraktı.

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan, arife günü evladının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

        Bütün şehitlere minnettar olduklarını ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktaran Eraslan, "Onlar vatan ve bayrak için canlarını verdiler. Vatanlarını ve milletlerini korumak için şehit oldular. Oğlum da öyle. 5 yıl gazi olarak, 5 yıl sonra da şehit olarak beni onurlandırdı. Vatan sağ olsun, başka bir şey diyemiyoruz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 2 kızım 1 oğlum vardı onu da bu vatana feda ettim." diye konuştu.

        Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk'ün babası Galip Türk, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

        Şehitliğe eşiyle birlikte geldiğini belirten Türk, "Burası bizim ikinci evimiz. Bir oğlum vardı, o da şehit oldu. Ne diyelim vatan sağ olsun. Bu vatan bizim. Başka gidecek bir yerimiz var mı? Yok." ifadesini kullandı.

        - Sivas

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Şehit mezarlarına karanfil bırakan Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü.

        Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Şehit aileleri de mezarların başında dua etti.

        - Niğde

        Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.

        Vali Çelik, şehit aileleriyle sohbet ederek başsağlığı diledi.

        Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek dua okudu.

        - Yozgat

        Yozgat Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

        Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Programa, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve şehit yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
        Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Kayserispor Başkanının karıştığı kazada babasını kaybetmişti: Görüntüleri i...
        Kayserispor Başkanının karıştığı kazada babasını kaybetmişti: Görüntüleri i...
        Kayseri Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Kayseri Valisi Çiçek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Kayseri Valisi Çiçek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Pınarbaşı Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Tekeş görevlendirildi
        Pınarbaşı Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Tekeş görevlendirildi