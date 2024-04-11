Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalanan 64 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Kayseri'de polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3-10 Nisan tarihleri arasında kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca, 2 tüfek, 26 fişek, hassas terazi ve 670 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 53 şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.