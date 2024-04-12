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        Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:02
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        Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Çalışma kapsamında bölgeye yeni yol aksı, park, yeşil alan ve donatıların kazandırılacağını belirtilen Çolakbayrakdar, "Gecekondu evleri yıkarak, yerine kentsel dönüşüm konutları inşa edeceğiz. Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak. Bunu yapabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi memnun eden ve ihtiyaçlarını karşılayan dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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