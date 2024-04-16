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        Büyükşehir Belediyesinin Bilişim Akademisi başarılı gençleri bir araya getirecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başarılı gençler için Bilişim Akademisi Projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:08
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        Büyükşehir Belediyesinin Bilişim Akademisi başarılı gençleri bir araya getirecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başarılı gençler için Bilişim Akademisi Projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni 5 yılda gençlere fırsat verecek, beklentilerini cevaplayacak, geleceğe ümitle bakacağı dolu dolu projelerin yer aldığını, bunlardan birinin de Bilişim Akademisi olduğunu ifade etti.

        Başarılı gençlere özel olacak bu projeye gençlerin sınavla seçileceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Geleceğin teknoloji yıldızlarının gelişimini destekleyerek, ülkemizi bilim ve teknoloji alanında geliştirecek geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştirmek amacıyla belediyemizce Bilişim Akademisi kuracağız. İlimizdeki öğrencilerden başarılı olanlar sınavla seçilecek. Bilim heyetinin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar yapılacak."

        Büyükkılıç, buradaki eğitimlerin 2 yıl süreceğini, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerini kapsayacağını, robotik kodlama, yazılım teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, siber güvenlik, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve mobil uygulama gibi alanlarda ücretsiz teknoloji eğitimi verileceğini, akademiden mezun olmak için bilim yarışmalarına ve TEKNOFEST'e katılmanın zorunlu olacağını aktardı.

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