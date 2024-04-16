Melikgazi'de Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona gelindi

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı devam eden Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde inşası süren cami ve Kur'an kursunda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, güzel bir cami ve Kur'an kursunu tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

Kaba inşaatın bittiğini, şu anda çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten Palancıoğlu, "Yapımını bir an evvel neticelendirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizim için son derece önem taşıyor. Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'muz Melikgazi'mize hayırlı olsun. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Hayırseverimiz Adem Tanç'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırseverimizden sözünü aldık. İnşallah ilerleyen dönemde kendisi ile Melikgazi'ye bir de okul yapma hazırlığındayız." ifadelerini kullandı.