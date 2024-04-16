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        Melikgazi'de Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona gelindi

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı devam eden Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:03
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        Melikgazi'de Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona gelindi
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        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı devam eden Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona gelindi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde inşası süren cami ve Kur'an kursunda incelemede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, güzel bir cami ve Kur'an kursunu tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

        Kaba inşaatın bittiğini, şu anda çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten Palancıoğlu, "Yapımını bir an evvel neticelendirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizim için son derece önem taşıyor. Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'muz Melikgazi'mize hayırlı olsun. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Hayırseverimiz Adem Tanç'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırseverimizden sözünü aldık. İnşallah ilerleyen dönemde kendisi ile Melikgazi'ye bir de okul yapma hazırlığındayız." ifadelerini kullandı.

        Hayırsever Adem Tanç ise projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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