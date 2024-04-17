Okuma yazmayı öğrenen minik öğrencilerin ilk mektupları itfaiyecilere

Kayseri'nin Develi ilçesinde okuma yazmayı yeni öğrenen minik öğrenciler, ilk mektuplarını itfaiyecilere yazdı.

Develi İtfaiye Bölge Amirliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hasan Şahan İlkokulu 1/C sınıfı öğrencileri, itfaiye çalışanları için yazdıkları ilk mektuplarını amirliğe gönderdi.

Öğrencilerden Ela Özdemir mektubunda, "Sayın kahramanlarımız. Sizler olduğu için yangınlardan korkmuyoruz. Bu yüzden okumaya geçince ilk kartımı size yazdım." ifadelerine yer verdi.