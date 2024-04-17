Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültepe Müzesi'ne yaklaşık 25 bin eser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kayseri'de yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'ne, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin eseri teslim edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Kültepe Müzesi'nin Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir çalışma olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti: