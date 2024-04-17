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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültepe Müzesi'ne yaklaşık 25 bin eser verecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığının Kayseri'de yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'ne, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin eseri teslim edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:45
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültepe Müzesi'ne yaklaşık 25 bin eser verecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının Kayseri'de yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'ne, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin eseri teslim edeceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

        Kültepe Müzesi'nin Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir çalışma olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Sivas yolunda 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde kayadan oyma yer altı müzesi bitti, altyapısı tamam, eserlerin sergileneceği projelendirme çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile anlaştık, 25 bin civarında, o bölgeden çıkan eser teslim edilecek. Müzemiz kendisinden söz ettirecek, dünyada bir önemli çalışma olacak. Aynı zamanda Kayseri'yi müzeler şehri yapma yönünde 12 müze çalışmamız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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