Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müştekiler, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari sanık M.Y'in bir an önce yakalanmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan 2'sinin "azmettirme" ve "yardım etme" suçlarından tutuklanmasını isteyen müştekiler, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Karşı tarafın kendilerini tehdit ettiğini öne süren müştekiler, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.