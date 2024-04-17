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        Kayseri'de lise öğrencileri yöresel yemekler yapmak için zamanla yarıştı

        Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışmasına Sivas, Yozgat ve Nevşehir'den katılan lise öğrencileri, şehirlerinin yöresel yemeklerini yapmak için zamanla yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:32
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        Kayseri'de lise öğrencileri yöresel yemekler yapmak için zamanla yarıştı
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        Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışmasına Sivas, Yozgat ve Nevşehir'den katılan lise öğrencileri, şehirlerinin yöresel yemeklerini yapmak için zamanla yarıştı.

        Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na 13 lise katıldı.

        Öğrenciler kurşun aşı çorbası, purov mantısı, ayva dolması, kokoşko, incir yağlaması gibi yörelerinin ana yemekleri, çorbaları ve tatlılarını 90 dakikada yapmak ve sunuma hazırlamak için mücadele etti.

        Yarışmanın İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Dalyan, yarışmaların üçüncü gününde olduklarını, yarışmaya Türkiye geneli yaklaşık 450 okulun katıldığını söyledi.

        Dalyan, "Bakanlığımızın Türk mutfağını hem ulusal hem de uluslararası anlamda tanıtmak amacıyla hazırladığı bir yarışma. Önümüzdeki yıllardan itibaren amacımız bu yarışmayı uluslararası düzeyde yapmak. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve yöneticilerimizin bu yarışmaya çok iyi hazırlıklarını gördük." dedi.

        Dalyan, 7 bölgeden 28 birincinin 4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek finalde yarışacaklarını kaydetti.

        Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melek Korkmaz Yiğit de purov mantısı ve nevzine tatlısıyla yarışmaya katıldıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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