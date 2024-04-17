Kayseri'de lise öğrencileri yöresel yemekler yapmak için zamanla yarıştı

Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışmasına Sivas, Yozgat ve Nevşehir'den katılan lise öğrencileri, şehirlerinin yöresel yemeklerini yapmak için zamanla yarıştı.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na 13 lise katıldı.

Öğrenciler kurşun aşı çorbası, purov mantısı, ayva dolması, kokoşko, incir yağlaması gibi yörelerinin ana yemekleri, çorbaları ve tatlılarını 90 dakikada yapmak ve sunuma hazırlamak için mücadele etti.

Yarışmanın İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Dalyan, yarışmaların üçüncü gününde olduklarını, yarışmaya Türkiye geneli yaklaşık 450 okulun katıldığını söyledi. Dalyan, "Bakanlığımızın Türk mutfağını hem ulusal hem de uluslararası anlamda tanıtmak amacıyla hazırladığı bir yarışma. Önümüzdeki yıllardan itibaren amacımız bu yarışmayı uluslararası düzeyde yapmak. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve yöneticilerimizin bu yarışmaya çok iyi hazırlıklarını gördük." dedi. Dalyan, 7 bölgeden 28 birincinin 4 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek finalde yarışacaklarını kaydetti.