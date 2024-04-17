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        MHP İl Başkanı Demirezen, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantı yaptı

        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan MHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle grup toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:14
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        MHP İl Başkanı Demirezen, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantı yaptı
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        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan MHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle grup toplantısı gerçekleştirdi.

        MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirezen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yer alan MHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri ile ilk grup toplantısını İl Başkanlığı'nda yaptı.

        Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile belediyelerin meclis üyelerinin yer aldığı toplantı da Demirezen, çalışmalarında başarılar diledi.

        Hizmet dolu bir 5 yıl geçirmelerini dileyen Demirezen, "Seçimleri artık geride bıraktık ve yeni döneme bismillah dedik. Vatandaşa hizmet sürecinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğinizden şüphem yok. Yeni dönemde ilçelerimizi ve şehrimizi daha iyi bir noktaya taşımak adına yapacağınız her çalışmada MHP her zaman yanınızdadır. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

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