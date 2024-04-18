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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar masa tenisi sporcusu Kahraman'ı tebrik etti

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman'ın yer aldığı Türkiye Milli Takımı, 15 yaş altı Türk Devletleri Şampiyonası müsabakalarında şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:40
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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar masa tenisi sporcusu Kahraman'ı tebrik etti
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman'ın yer aldığı Türkiye Milli Takımı, 15 yaş altı Türk Devletleri Şampiyonası müsabakalarında şampiyon oldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 11-17 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirildi.

        Sporcu Kahraman'ı ve milli takımı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor yatırımlarının başarıyla taçlandığını belirtti.

        Sportif alanda birçok branşta başar elde ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşı'mızı uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyor. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il ünvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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