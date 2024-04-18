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        Akreple temas ettikten sonra öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

        Samsun'un Havza ilçesinde akreple temas ettikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:54
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        Akreple temas ettikten sonra öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde akreple temas ettikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de defnedildi.

        Kayseri'den yolcu otobüsüyle Artvin'e gitmek için yola çıkan ve Havza ilçesindeyken fenalaşınca sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bilal Y. (56) için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

        Bilal Y'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Bu arada, törenin ardından cenazeye katılanlarla basın mensupları arasında arbede yaşandı.

        Bilal Y'nin, dün kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği Havza Devlet Hastanesi'nde görevlilere, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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