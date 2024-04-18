Akreple temas ettikten sonra öldüğü öne sürülen kişinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

Bilal Y'nin, dün kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği Havza Devlet Hastanesi'nde görevlilere, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği iddia edilmişti.

Bu arada, törenin ardından cenazeye katılanlarla basın mensupları arasında arbede yaşandı.

Kayseri'den yolcu otobüsüyle Artvin'e gitmek için yola çıkan ve Havza ilçesindeyken fenalaşınca sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bilal Y. (56) için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

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