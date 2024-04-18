Kayseri'de çalıntı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 549 gram uyuşturucu madde, 94 gram kenevir ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması kapsamında jandarma ekipleri H.G. ve M.O.K'nin bulunduğu çalıntı otomobili Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi'nde durdurdu.

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