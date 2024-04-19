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        Melikgazi Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli çöp toplama aracı satın aldı

        Melikgazi Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli çöp toplama aracı satın aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:33
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        Melikgazi Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli çöp toplama aracı satın aldı
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        Melikgazi Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli çöp toplama aracı satın aldığını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç tanıtımında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye yönelik hizmetlerin aksamaması amacıyla araç filo sayısını artırdıklarını bildirdi.

        AB tarafından desteklenen The Solar City projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Palancıoğlu, ''Bu kapsamında pilot çalışma olarak planlanan ve hizmet araçlarının elektrikli araçlara dönüştürülmesine öncülük edecek bir elektrikli atık toplama aracı satın alındı. AB fonuyla satın alınan araç, ilçemizde büyük araç girişi için dar ve zor olan yerlerde hizmet verecek. Yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim olan araç ile belediyemiz iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atmış oldu. Hedefimiz en çevreci ve sessiz bir şekilde ilçemizi temizlemek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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