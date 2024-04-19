Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a tebrik ziyareti

Vali Gökmen Çiçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıldır işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Çiçek, Büyükkılıç'a şehre hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni dönem için başarı diledi.

Büyükkılıç'ın kente hem turizm alanında hem eğitim alanında pek çok hizmet kazandırdığını anlatan Çiçek, yeni projeleri de heyecanla beklediğini belirtti.