Kayseri'de bir kişi istemeye gittiği kızın ağabeyini silahla yaraladı

Kayseri'de istemeye gittiği kızın ağabeyini çıkan kavgada tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kız istemek için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'taki iki katlı eve ailesiyle giden F.G. ile karşı taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada F.G, kızın ağabeyi Y.T'yi tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.